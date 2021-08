"Viva la libertà", docente anti green pass si dimette dall'università

26 agosto 2021 a

Il prof. Andrea Camperio Ciani è docente di Evolutionary psycology, Genes mind and social behavior, e Animal and human behavior all'Università degli Studi di Padova. Il docente è regolarmente vaccinato con doppia dose ma non accetta l’idea che un docente o uno studente che abbia scelto di non vaccinarsi non possa più insegnare all’università o seguire le lezioni. Per ha scritto una lettera al suo rettore, al ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, e al Ministro della Sanità, Roberto Speranza. Il prof. Camperio Ciani ha annunciato che se ci sarà l'obbligo di green pass lui rassegnerà le dimissioni.

"Avrò l’onore e la dignità di rimettere davanti a lei il mio Green pass, accettando la sua dimissione dall’insegnamento dei miei corsi di "Evolutionary psycology", "Genes mind and social behavior", e "Animal and human behavior", e la radiazione della mia cattedra di insegnamento quale professore ordinario, e sospensione dell’intero stipendio. Io mi prendo la responsabilità di ciò che affermo e aspetto il suo decreto di radiazione da codesta Universita’ di Padova. Antenati patrioti, eroi e pensatori, mi avevano illuso che l’università avesse appreso principi di libertà e democrazia, vedo che così non è e me ne assumo le responsabilità...Dichiaro che in nome della libertà individuale, per tutti i no vax che non condivido ma tollero insieme a testimoni di Geova, e ai timorosi, o male informati, ritengo che discriminarli sia opera liberticida e oscurantista. Sono quindi fiero di rimetterle il mio mandato e attendo il suo decreto di licenziamento”. E infine chiude con un messaggio chiaro: “Viva la libertà qualunque essa sia”.

