Scoperto il trucco del vaccino, così Osho svela il 3x2 della fiala

"Richiedila nel tuo hub di fiducia!" Si va verso la terza dose di vaccino e per far digerire agli italiani una nuova somministrazione del serio anti-Covid spuntano gli incentivi. A svelare i trucchi della campagna vaccinale in corso è Osho che, con il suo consueto stile fatto di ironia e irriverenza, regala ai suoi follower una battuta fulminante. Come al supermercato anche per il vaccino arriva il classico 3X2, ma c’è pure un omaggio…

Federico Palmaroli, questo il vero nome del fuoriclasse della satira noto come Osho, ha pubblicato una delle sue foto "parlanti" ambientata in un hub vaccinale. Con la terza dose ecco l'inaspettato incentivo...

