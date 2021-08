Boston Dynamics, la sfida parkour tra i robot umanoidi Atlas è pazzesca

19 agosto 2021 a

a

a

Il parkour è l'ambiente di prova perfetto per dimostrare cosa sia in grado di fare Atlas, il robot umanoide di Boston Dynamics: una macchina all'avanguardia in grado di aiutare gli ingegneri a elaborare migliori sistemi di controllo e percezione, una piattaforma su cui fare ricerca e sviluppo. In questo video i robot umanoidi dimostrano la sviluppatissima capacità atletica con tutto il corpo, riuscendo a mantenere l'equilibrio attraverso una serie di attività ad alta energia in rapido cambiamento. Attraverso salti, travi di equilibrio e volte, il team di scienziati riesce a dimostrare come spingono Atlas oltre i suoi limiti per scoprire la prossima generazione di mobilità, percezione e intelligenza atletica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.