Omnibus, Gaetano Pedullà giustifica Di Maio, Gasparri li fa a pezzi: "Lui demente, tu pagliaccio"

Giada Oricchio 18 agosto 2021 a

a

a

“Lei è un pagliaccio che difende un demente come Di Maio”. E’ bagarre tra Maurizio Gasparri e Gaetano Pedullà a Omnibus, il talk mattutino di LA7. L’argomento è l’evacuazione USA e del resto della comunità internazionale dall’Afghanistan riconquistato dai talebani.

Il senatore di Forza Italia propone una presenza militare: “Si dovrebbe riprendere una presenza in quella parte del mondo, essere fuggiti in questa maniera è un messaggio devastante. Bisognerebbe riprendere la missione così come è stata interrotta”, ma il direttore del quotidiano “La Notizia” replica duro: “La storia non insegna niente ad alcuni, continuare a mandare eserciti e armi dopo 20 anni non serve a niente. Mandare soldi? No serve cooperazione. Io sono felice di aver visto quel giorno Di Maio al mare se penso che alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, potrebbe esserci gente come Gasparri che sostiene la politica delle bombe, un fallimento storico”.

Gasparri è interdetto davanti al plauso del Ministro degli Esteri rimasto in vacanza al mare con una simile emergenza e ribatte: “Ma perché difende l’indifendibile? Difende Di Maio?! Ma si vergogni! Le bombe alla crema, mandiamo i bomboloni, quelli mangia Di Maio. La politica delle bombe la fa Di Maio” e con un applauso sarcastico aggiunge: “W Di Maio, W Di Maio!”. A sua volta, Pedullà rilancia: “Faccia pure cabaret che le viene bene, ma qui parliamo della vita delle persone… senatore questo è un momento di serietà, la invito a fare il senatore e non il cabarettista. La macchia indelebile della fuga dall’Afghanistan l’abbiamo fatta con i suoi metodi!”, "Il cabaret lo sta facendo lei, io non ho polemizzato con Di Maio ma che lei lo difenda... Lei è un pagliaccio che difende un demente come Di Maio. Ma stia zitto e si vergogni. Io non voglio far massacrare donne e bambini. Lei invece difende i talebani. Secondo questo signore l'Occidente dovrebbe finanziare i terroristi e fa bene Di Maio a stare in spiaggia con la paperella”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.