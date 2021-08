Milano, lasciano la figlia neonata in auto sotto al sole: genitori denunciati

17 agosto 2021 a

Hanno lasciato la figlia di 8 mesi in auto sotto al sole per fare una sosta nell'area di servizio Assago Ovest, sulla tangenziale Ovest di Milano nel giorno di Ferragosto. I due turisti austriaci incuranti del caldo asfissiante sono scesi dal suv insieme alla figlia più grande, di 3 anni, e hanno lasciato sull'auto parcheggiata la neonata che ha iniziato a urlare e piangere attirando l'attenzione dei passanti increduli. A lanciare l'allarme infatti sono stati alcuni viaggiatori che mentre cercavano di aprire il veicolo hanno allertato la polizia stradale. I due genitori, rintracciati all'interno dell'area di servizio, sono stati denunciati per abbandono di minore.

