Padova, vergogna green pass in farmacia: gli chiedono quattro euro per stampare il certificato

17 agosto 2021 a

Quattro euro per stampare il Green pass in farmacia. E' successo a Montegrotto Terme in provincia di Padova dove è scoppiata la polemica sul caso del certificato verde a pagamento. Il protagonista del fattaccio ha svergognato il farmacista pubblicando sui social lo scontrino del servizio che invece dovrebbe essere gratuito. Inutili le scuse della farmacia che ha cercato di giustificare il prezzo per il continuo via vai di clienti, tutti in farmacia per lo stesso motivo: ottenere la versione cartacea del green pass. anche l'ordine professionale che ha bacchettato la professionista.

