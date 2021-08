Fausto Desalu si confessa, cos'ha comprato con i primi soldi

16 agosto 2021 a

a

a

Fausto Desalu si confessa. Dopo la medaglia d'oro vinta a Tokyo nella staffetta 4 x 100, il velocista azzurro si racconta ai microfoni di Morning News su Canale 5. Desalu è al fianco della madre Veronica e confessa qual è stata la prima cosa comprata coi soldi delle Olimpiadi. "Ho preso una macchina per andare a lavoro". ha detto Desalu. Poi i grandi ringraziamenti nei confronti della mamma Veronica. "Mi ha fatto sia da madre che da padre - ha detto l'atleta - Mi ha cresciuto in modo corretto, dandomi valori importanti come quello del denaro".

"Date un'onorificenza a mamma Veronica". Ma il post di Mentana divide il web

E mamma Veronica? Sottolinea i tanti sacrifici fatti per far crescere suo figlio. "Mercoledì faremo una grande torta per festeggiare mio figlio - ha detto la donna - Adesso raccogliamo i frutti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.