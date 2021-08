Stasera Italia, "non può essere obbligatorio". Maria Giovanna Maglie ha parlato con l'Ema, la verità sul vaccino

Giada Oricchio 14 agosto 2021 a

“Vaccino obbligatorio? No e vi spiego perché”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite fissa dei programmi di approfondimento politico, in questo caso di “Stasera Italia News” su Rete4, ha rivelato di aver interloquito con l’EMA, l’Agenzia Europea del farmaco: “Io non condivido la fiducia totale nel vaccino e finché posso lo dirò che secondo me non è l’unica possibilità e credo anche che uno dei grandi errori commessi in questo più di un anno e mezzo sia stato quello di non occuparsi mai di terapia del Covid invece che solo di ricoveri e vaccini”.

La saggista ha specificato di non essere una no vax, ma una ni vax cioè una dubbiosa del vaccino perché gli effetti a lungo termine del vaccino contro il Covid-19 non sono noti. La Maglie ha anche aggiunto di condividere le obiezioni dei sindacati, a iniziare dal segretario della CGIL, Maurizio Landini, sull’obbligatorietà del vaccino per lavorare: “Io insisto su questo argomento perché mi sono informata presso l’EMA. Il vaccino autorizzato in maniera straordinaria, cioè di emergenza, come recita anche la FDA americana, non può essere messo come obbligo. E a maggior ragione è abbastanza poco serio aver introdotto il green pass come obbligo surrettizio, laterale a vaccinarsi. Se parliamo da un punto di vista onestà e correttezza do ragione a Minzolini: avrebbero dovuto avere il coraggio di metterlo obbligatorio ma non lo possono fare e questo fa capire che si tratta di una scelta individuale che non può diventare collettiva. Pronta a essere smentita, ma ripeto che ho chiamato e parlato con l’EMA”.

"Un vaccino autorizzato in una situazione di emergenza non può essere messo come obbligo"



Maria Giovanna Maglie a #Staseraitalia pic.twitter.com/fFx5LJZiVC — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 13, 2021

