Covid, "ricoverati anche i neonati". L'ospedale Bambino Gesù: casi quadruplicati

All'Ospedale Bambino Gesù di Roma i ricoveri Covid sono quadruplicati. La quarta ondata di coronavirus non risparmia nessuno e travolge anche i bambini, compresi i neonati. A lanciare l'allarme sul quotidiano La Repubblica è il professore Alberto Villani, direttore del Dipartimento di Emergenza: "Dai 10 casi del mese scorso siamo passati a 40" rivela. I nuovi malati di Covid hanno dai 10 mesi ai 15 anni e si contagiano soprattutto in famiglia. Il timore più grande adesso è che il fenomeno possa allargarsi sempre di più con l'incognita degli effetti a lungo termine del Covid.

I neonati faticano a respirare, non si nutrono abbastanza e hanno la febbre alta: i 15 posti letto Covid (12 in reparto e 3 in rianimazione) sono quasi tutti occupati. "Quando arrivano ad essere ricoverati - spiega Villani a Repubblica - hanno tutti disturbi polmonari". L'80% contrae il virus in famiglia perché "Quasi sempre anche i genitori sono positivi" rivela il prof. Adesso il timore è che il fenomeno tra l'infanzia possa allargarsi sempre di più con effetti gravi nel lungo termine.

In Gran Bretagna dove la variante Delta è dilagata sono già state aperte 15 cliniche pediatriche. A rivelarlo a In Onda è stato il professore Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando proprio dei gravi effetti causati dalla sindrome Long Covid. "Ai genitori dovrebbe spaventare di più la malattia che il vaccino, la variante delta è molto più contagiosa e gli effetti del virus a lungo termine sono seri e non vanno sottovalutati". Poi tranquillizza mamme e papà sull'immunizzazione in età pediatrica: "Da sempre spiega i vaccini vengono somministrati da neonati proprio perché il sistema immunitario dei bambini reagisce meglio".

