Matteo Bassetti, ecco quando diremo addio alle mascherine. La data della svolta

Guarda più in là dell'estate, Matteo Bassetti. Mentre aumentano i contagi per la diffusione della variante Delta crescono anche i vaccinati, "Credo proprio che con la prossima primavera potremmo dire addio alle mascherine" dice il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sentito dall’Adnkronos Salute. "Dopo un altro giro di virus - durante l'inverno, spiega l’infettivologo - in cui ai vaccinati verrà stimolato ancora un po' il sistema immunitario e ai non vaccinati, quando non avranno grandi problemi, farà sviluppare anticorpi, alla fine del prossimo autunno-inverno avremo una popolazione che nel 90% dei casi finirà per avere degli anticorpi o naturali o indotti dalla vaccinazione" contro Covid-19.

"Quindi - conclude l’esperto - quando ci sono 9 italiani su 10 che hanno degli anticorpi è evidente che il virus è stato depotenziato e diventa come un virus qualsiasi", spiega Bassetti.

Ieri l'infettivologo aveva commentato i dato del report settimanale sull’andamento di Covid-19, che evidenzia un lieve aumento del tasso di occupazione in area medica e in terapia intensiva (al 3% e 4% rispettivamente). "È evidente che ci saranno sempre dei ricoveri finché ci sono dei contagi, perché soprattutto quando riguardano i non vaccinati, purtroppo i pazienti "finiscono in ospedale. E anche qualcuno dei vaccinati finisce in ospedale, perché sono i cosiddetti ’non responder’". "Finché i numeri sono quelli che abbiamo avuto nelle ultime 3 settimane - assicura il medico - non c’è da preoccuparsi. È chiaro che, se ci dovesse essere un’impennata dei ricoveri, bisognerebbe capire che cosa fare e correre ai ripari".

