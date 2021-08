Ennesima strategia subdola e gogna per gli studenti: Giorgia Meloni all'assalto per le decisioni sulla scuola

07 agosto 2021 a

La possibilità di rendere le mascherine obbligatorie nelle aule in cui ci siano studenti non vaccinati manda su tutte le furie Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, in un post su Facebook, ha attacco il governo guidato da Mario Draghi, non facendo alcuno sconto sulla gestione della pandemia Covid: “Invece di investire sulla prevenzione nelle scuole, il governo escogita l'ennesima strategia subdola per scaricare le sue responsabilità sui giovani, incentivando di fatto una sorta di gogna tra studenti. Bisogna denunciare quanto si nasconde dietro queste strategie sconsiderate, fatte sulla pelle dei più giovani”.

La Meloni smaschera il governo: volete l'obbligo vaccinale ma non avete il coraggio di imporlo

Altro punto di scontro con l’esecutivo è quello dei tamponi a prezzi calmierati e non gratuiti: “Surreale. Il governo dice NO ai tamponi gratuiti perché sarebbero un disincentivo alla vaccinazione. Ma l’obiettivo della campagna del governo è fermare il contagio o fare marketing per le case farmaceutiche?”. Infine l’ultima bordata è riferita al green pass e alle difficoltà dei ristoratori: “Dopo le chiusure forzate e i ridicoli rimborsi del governo, i ristoratori, col Green pass, si trovano nuovamente ad affrontare una situazione spiacevole e pericolosa. Dovranno svolgere un ruolo simile a quello di un pubblico ufficiale, rischiando multe salatissime e inimicandosi parte della clientela. Anche stavolta a pagare le scellerate scelte del governo - conclude la Meloni - saranno le famiglie e gli imprenditori italiani”.

