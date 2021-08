“Regione Lazio e Zingaretti inadeguati”. Il M5S rilancia il dossier della Corte dei Conti dopo l'attacco hacker: gestione a casaccio

04 agosto 2021 a

a

a

Il pasticcio della Regione Lazio sui sistemi informatici non è una sorpresa. Almeno per chi ha letto il dossier su cui ha lavorato la Corte dei Conti che ha letteralmente fatto a pezzi Nicola Zingaretti e la sua gestione tecnologica. Ad esporre i contenuti di quel documento sono i parlamentari e gli europarlamentari romani del Movimento 5 Stelle, che nonostante siano entrati con Zingaretti in Giunta sono passati all’attacco: “Esprimiamo massimo sostegno alla regione Lazio per il vile attacco ai propri sistemi informatici. Tuttavia è doveroso dire che i problemi del Lazio su questo fronte non sono inaspettati né sorprendenti. Una settimana fa la Corte dei Conti ha messo nero su bianco in un dossier tutte le falle dei sistemi informatici della regione Lazio, ma soprattutto le gravi carenze e l’inadeguatezza dell’amministrazione regionale guidata da Nicola Zingaretti. Mancanza di coordinamento, scarsissimi investimenti, risorse del tutto inadeguate e soprattutto una totale assenza di regia tale da far sembrare che la gestione dei sistemi informatici della sanità laziale fosse affidata quasi interamente al caso. Sono solo alcuni dei tantissimi aspetti problematici su questo fronte su cui la magistratura contabile ha acceso un faro”.

Il tragico autogol del Lazio. L'attacco hacker era una bufala

“Uno scenario da incubo che - vanno avanti le bordate dei grillini verso Zinga e i suoi - ha fatto da palcoscenico perfetto per lo sconsiderato attacco hacker che ha messo in ginocchio i sistemi informatici regionali. Ebbene, passata l’emergenza Nicola Zingaretti e la sua giunta devono dare risposte chiare e nette ai cittadini. Perché tanta inadeguatezza? E soprattutto cosa intende fare da adesso in avanti per evitare che situazioni del genere possano ripetersi?”. La bufera politica sulla falla informatica si è accesa.

Ecco come sono entrati gli hacker. "Il fatto più grave", cosa ammette D'Amato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.