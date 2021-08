È morto Antonio Pennacchi. Lo scrittore stroncato da un malore davanti alla moglie

03 agosto 2021 a

Un lutto improvviso sconvolge la cultura italiana. Lo scrittore Antonio Pennacchi è morto all'età di 71 anni. Drammatica la ricostruzione del decesso che è avvenuto martedì 3 agosto nella sua abitazione di Latina, a causa di un malore.

Lo scrittore vincitore del premio Strega era al telefono quando la moglie non lo ha sentito più parlare. A quel punto si è accorta del malore, ha chiamato i soccorsi - riporta il Messaggero che ha dato la notizia - ma per il marito non ci sarebbe stato più niente da fare.

Pennacchi è stato uno degli scrittori più influenti degli ultimi anni. Il 2 marzo 2010 era uscito il suo libro più famoso, "Canale Mussolini", romanzo ambientato ai tempi della bonifica dell'Agro Pontino. "L'opera per la quale sono venuto al mondo", l'aveva definito Pennacchi che per quel libro aveva vinto la 64ª edizione del Premio Strega oltre a numerosi altri riconoscimenti.

Tra le altre opere Le iene del Circeo. Vita, morte e miracoli di un uomo di Neandertal, Storia di Karel, Camerata Neandertal. Canale Mussolini. Parte seconda, Il delitto di Agora. Una nuvola rossa, La strada del mare.

