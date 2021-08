L'oroscopo di Paolo Fox: novità sentimentali per il Cancro, crisi in arrivo per l'Acquario

Giada Oricchio 02 agosto 2021 a

a

a

L’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox dal 2 all’8 agosto 2021, direttamente dalla sua App Astri: settimana positiva per Ariete, Toro e Leone, in arrivo novità sentimentali per il segno del Cancro, tensione per i nati sotto il segno del Sagittario e piccola crisi per l’Acquario.

Ariete. Sarà una settimana spumeggiante, soprattutto in amore. I sentimenti sono protetti e se vi piace qualcuno fatevi avanti senza troppi pensieri. Nel lavoro ci sarà qualche novità importante, cercate di approfittare di questi primi giorni di agosto.

Toro. L’oroscopo è favorevole, i pianeti sono dalla vostra parte. Verso la metà di agosto avrete una forza maggiore. Bellissime novità in amore soprattutto per i single. Nel lavoro siete pronti ad affrontare qualsiasi scelta, datevi da fare.

Gemelli. Le cose in amore vanno un po’ a rilento e siete frastornati. Inizio di settimana complicato: non esagerate troppo con le discussioni. Probabili cambiamenti nel lavoro, ma siate prudenti e cercate di rimandare alcune scelte alla fine del mese. Ora rilassatevi.

Cancro. In amore vi aspettano belle sorprese. Dal 5 agosto la Luna sarà nel vostro segno e vi sentirete più forti a livello sentimentale. Fate solo cose in cui credete e cercate di coltivare i progetti per il futuro. Se avete delle fasi di calo, non preoccupatevi perché sarete in grado di recuperare.

Leone. Questo è un oroscopo davvero positivo per voi visto che i pianeti vi danno una grande spinta. In amore possibili nuove storie, non sottovalutatele: potrebbero regalarvi delle belle emozioni. Nel lavoro continuate a lottare per ottenere quello che volete e non rinunciate ma attenzione a non strafare.

Vergine. E’ iniziato il momento del recupero dopo un periodo incerto. Favorite le due ultime settimane di agosto. Se è nato qualche conflitto amoroso, cercate di capire cosa sta succedendo, ma non temete: se volete, potrete recuperate senz’ombra di dubbio. Questo è un ottimo periodo per fare un passo in avanti anche nel lavoro.

Bilancia. L’estate favorisce gli incontri sentimentali. Dalla metà di agosto Venere sarà nel vostro segno e vi regalerà delle belle emozioni in amore. Grazie a Saturno positivo è probabile che riuscirete a sviluppare dei bei progetti per il futuro. Passi in avanti anche nel lavoro. Attenzione alle questioni legali.

Scorpione. Luglio è finito: basta pensare alla pesantezza accumulata nel mese scorso. Le coppie consolidate sono ancora più forti di prima, dunque state procedendo bene. Sul lavoro presto arriveranno nuove risposte.

Sagittario. State accumulando tensione, forse per una delusione in un legame di amicizia, ma cercate di mantenere le calma perché solo così potrete risolvere le cose. Nel lavoro siete in attesa di una decisione che potrebbe tardare ad arrivare, abbiate pazienza.

Pesci. Venere continua il suo transito favorevole: l’amore procede a gonfie vele. Favoriti i nuovi incontri, attenzione solamente alla giornata un po’ storta di giovedì 5 agosto. E’ un momento importante anche sul lavoro: sfruttate la massimo tutte le occasioni.

Acquario. Agosto si apre con una settimana di calo sia in amore dove i rapporti sentimentali sono un po’ in crisi, sia sul lavoro che vi offre poche certezze. Tenete duro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.