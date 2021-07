Bimbo di due mesi ucciso a coltellate prima del battesimo, delitto choc. Il grido di dolore del padre

31 luglio 2021 a

Una comunità sotto choc a Belfast, in Irlanda del nord, per un infanticidio agghiacciante. Un bambino di due mesi è stato accoltellato a morte poco prima del battesimo.

La sorella del piccolo Liam O. è stata ferita nello stesso episodio avvenuto a Brompton Park nella zona di Ardoyne, a North Belfast, martedì sera, riporta l'Independent. La donna è in ospedale. Anche una bambina di due anni sarebbe stata ferita. Portata d'urgenza in ospedale, è stabile.

Ma cosa è successo? I dettagli che trapelano dalle indagini sono pochi e frammentari. La polizia dell'Irlanda del Nord (PSNI) ha fatto sapere che una donna di 29 anni è stata arrestata con l'accusa di omicidio e tentato omicidio ed è stata dimessa dall'ospedale per essere trasferita in custodia di polizia dove sarà interrogata. Il padre del piccolo si trovava in Inghilterra al momento in cui sono avvenuti i fatti per trovare le figlie più grandi nate da un precedente matrimonio.

"Doveva essere una festa... Nostro padre ha urlato di dolore" quando ha ricevuto la notizia da Belfast, dicono al Mirror le figlie dell'uomo.

Una delle sorelle di Liam ha raccontato al Sun il tragico momento in cui il padre ha appreso la notizia: "Martedì, quando è successo, mio ​​padre era in piedi nella cucina di mia sorella. Lei era nella vasca da bagno, quando ha sentito l'urlo di dolore".

Il piccolo avrebbe dovuto ricevere il battesimo tra qualche giorno. "Mia sorella ha chiamato i servizi di emergenza in Irlanda del Nord. Dovevamo organizzare il battesimo del bambino, ora sarà il funerale", dice la figlia dell'uomo alla stampa britannica.

