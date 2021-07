La pubblica assistenza monsummanese e l'aiuto gratuito ai ragazzi tornati da Malta

30 luglio 2021 a

a

a

Nell’articolo del 27 luglio che parla dello scandalo delle ambulanze che a pagamento hanno effettuato i trasferimenti dei giovani italiani rientrati da Malta e risultati positivi al Covid è stata riportata erroneamente la foto della Pubblica Assistenza di Monsummano Terme (PT), che era presente lo scorso sabato 24 luglio e domenica 25 luglio a Roma, all'hotel Sheraton, per riportare a casa, con due diversi viaggi, tre ragazzi arrivati in Italia nella tarda serata di venerdì 23 luglio con un volo proveniente da Malta. La Dottoressa Daniela Susini, in quanto genitore di uno dei ragazzi trasportati (ma questo è confermabile anche dagli altri genitori), afferma che la predetta associazione, per accordi precedentemente intercorsi con gli stessi genitori, non ha assolutamente richiesto, né addebitato, costi di alcun tipo per effettuare il servizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.