Incidente in Italia per il grande capo di Google: a Villa Stuart in elicottero e subito l'operazione

29 luglio 2021

Brutta disavventura per Sir Michael Moritz, 66 anni ed ex presidente di Sequoia Capital, una delle più importanti società di venture capital con sede nella Silicon Valley. Moritz è incappato in un incidente e ha subito una frattura alla gamba mentre faceva sport presso la sua residenza estiva a Scandicci in Toscana. Moritz ha un patrimonio da oltre 6 miliardi di dollari secondo Forbes: è stato portato a Villa Stuart in elicottero ed è stato subito operato dal professor Attilio Santucci. In passato il portafoglio di investimenti di Moritz ha incluso tra gli altri Google, PayPal, Cisco, Yahoo e LinkedIn: il suo nome è stato a lungo nel board decisionale del gigante dei motori di ricerca.

