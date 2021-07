Selvaggia Lucarelli, la rivelazione choc su Enrico Montesano: "Ha avuto il Covid e..." Cosa replica l'attore, è guerra

29 luglio 2021 a

a

a

Un botta e risposta che finisce, almeno nelle intenzioni, ad avvocati e carte bollate. Tra Enrico Montesano e Selvaggia Lucarelli è scontro aperto. La giornalista e influencer ha dedicato un tweet all'attore romano, le cui prese di posizione sul Covid sono state tacciate da molti di negazionismo.

State a casa voi, Selvaggia Lucarelli furiosa contro i no vax

"Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male", scrive la Lucarelli svelando la presunta malattia dell'attore romano.

La replica di Montesano arriva dalla sua pagina Facebook nella quale si legge: "In un tweet la sig,ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona", scrive l'attore minacciando di adire le vie legali.

Terribile Lucarelli, ecco come insulta (con spregio) Maria Elena Boschi...

Tra i commenti al post anche quello della diretta interessata che si rivolge a Montesano: "Non solo è vero, ma come sai te l’ho detto anche in privato tempo fa che avevo saputo della tua malattia. E ti sei ben guardato dallo smentire. Parliamone pure in altre sedi. Volentieri". Insomma è guerra aperta, se anche in sede legale lo scopriremo prossimamente.

Video su questo argomento La folla impazzisce per il discorso di Montesano, boato dei ristoratori in estasi

Intanto l'attore romano continua a esporsi contro il green pass e denuncia distorsioni e forzature nella gestione della pandemia, toccando punte negazioniste e no vax. È stato alla manifestazione contro il green pass di mercoledì 28 luglio a piazza del Popolo con Vittorio Sgarbi, che ha smentito una candidatura di Montesano nella sua lista per le elezioni amministrative a Roma. "Enrico Montesano non sarà candidato con Rinascimento. È su posizioni più radicali delle mie, non gli ho proposto la candidatura ma lui ha dato disponibilità a sostenerci; ha manifestato solo la volontà di appoggiare la lista dall’esterno. Io non l’ho candidato e lui non si è proposto", ha scritto su Facebook il critico d'arte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.