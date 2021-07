La pessima gaffe a In Onda: la Sardegna brucia e il problema sono i turisti in villeggiatura. Giornalista asfaltata

28 luglio 2021 a

Non è la prima gaffe quella commessa lunedì nel corso della puntata del 26 luglio di In Onda, ma questa volta Concita De Gregorio, conduttrice del programma di La7 ha fatto infuriare molti in Sardegna. “C'è un pericolo concreto per le persone che si apprestano ad andare in villeggiatura in Sardegna?” la domanda posta dalla giornalista al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, collegato con lo studio della trasmissione televisiva serale.

A riprendere la De Gregorio ci ha pensato Emiliano Deiana, presidente dell'Anci Sardegna: La giornalista Concita Di Gregorio, in un afflato di ‘umanità’, chiede atterrita al Capo della Protezione Civile Curcio se i villeggianti che verranno in Sardegna corrono dei rischi, per gli incendi. Per il momento - la sottolineatura del presidente Anci - il pericolo lo hanno corso gli abitanti di Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano, Sennariolo, Tresnuraghes e gli altri; e tutti coloro che hanno combattuto contro il fuoco. Magari qualcuno la informi che c’è qualche forma di civiltà stabile anche qui, oltre alle villeggiature, alle terga in ammollo, agli yacht e alle discoteche”. La sinistra radical si preoccupa più del suo status quo di chi veramente soffre per le tragedie, come quella dei vasti incendi nell’isola.

