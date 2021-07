Una donna completamente nuda gira in centro a Milano. "Perché lo fa?" le ipotesi sono da brividi

25 luglio 2021 a

Una donna completamente nuda gira da giorni per il centro di Milano. Gli avvistamenti si moltiplicano e i video che riprendono la donna, bionda e magra, sono arrivati sui social insieme all'interrogativo sui motivi delle misteriose passeggiate.

La donna è stata vista in Piazza della Scala, in Duomo e nelle zone limitrofe e secondo "Prima di tutto Milano" sarebbe la stessa che giorni fa sera salita su un'auto della Polizia togliendosi la maglia per poi andarsene lasciando l' l'indumento.

Completamente nuda è stata invece avvistata altre volte, negli ultimi giorni, e in molti si chiedono se dietro al gesto ci sia esibizionismo o qualche forma di disagio mentale.

"Nuda in Piazza della Scala. Questa signora gira per il centro da due settimane, mi sono arrivati 10 video diversi. Nessuno se ne occupa, nessuno la aiuta", scrive un commentatore della pagina Facebook MilanoBellaDaDio. Secondo le ipotesi che giorano in rete potrebbe essere una senzatetto a cui qualcuno, magari gli stessi clochard, hanno sottratto i vestiti. In generale, scrive Libero, le sue condizioni di salute non sembrano buone. La donna cammina curva e con un'aria smarrita che non fa pensare a una persona in cerca di pubblicità o di sorprendere i passanti. In molti si chiedono, infine, come mai nessuno in questi giorni l'abbia aiutata.

