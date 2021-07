La disavventura di David Beckham ad Amalfi: lungo interrogatorio con la Guardia di Finanza

25 luglio 2021 a

David Beckham e la moglie Victoria stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia e sono incappati in una brutta disavventura durante un’uscita in barca. L’ex calciatore e la moglie cantante, 45 anni, si stanno rilassando sulla costiera amalfitana in compagnia del figlio Brooklyn, 22 anni (accompagnato dalla fidanzata attrice Nicola Peltz), del figlio Romeo, 18 anni, e dei più giovani, Cruz e Harper, rispettivamente di 16 e 10 anni.

Beckham, rivela The Sun, sul suo splendido yacht ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza, un qualcosa di totalmente inaspettato durante momenti di puro godimento delle bellezze del mare di Amalfi. I finanzieri hanno trascorso 45 minuti sulla barca e hanno voluto avere chiarimenti sul fatto che i due figli più giovani stessero “giocando” con la moto d’acqua, pur non avendo l’età minima per poterla guidare in Italia. Cruz e Harper stavano facendo jet-ski, quando è arrivata poco dopo una nave della GdF.

“I ragazzi sono abbastanza giovani. Bisogna avere - dice un testimone - 18 anni per fare jet-ski qui in Italia. Cinque minuti dopo aver iniziato è arrivata la barca della polizia. David stava prendendo il sole, ma ha immediatamente lasciato il ponte ed è sceso per occuparsi della questione. Sia Cruz che Harper indossavano giubbotti di salvataggio ed erano molto vicini allo yacht, quindi è stato difficile capire quale fosse il problema. David li ha chiamati per farli tornare allo yacht e loro subito hanno ancorato la moto d’acqua. L'interrogatorio è andato avanti per circa 45 minuti, anche se tutto è sembrato abbastanza amichevole. Ad un certo punto sono stati chiesti dei documenti che David ha prontamente mostrato. Durante l’interrogatorio i finanzieri hanno riconosciuto David e sembravano chiacchierare con lui. Gli hanno anche chiesto un selfie. Poi, alla fine, David si è chinato per un pugno amichevole e la GdF si è allontanata”. Sarà scattata una multa? Chissà… Magari i finanzieri ne avranno anche approfittato per prendere in giro la stella calcistica inglese dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Italia nella finale di Euro2020.

