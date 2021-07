Disastro a Capri: bus precipita dalla scarpata e finisce sullo stabilimento. Ci sono feriti gravi

22 luglio 2021 a

Pauroso incidente a Capri nella mattinata odierna. Un minibus con a bordo undici persone è uscito di strada precipitando per una ventina di metri nella zona di Marina Grande. Il sinistro stradale è avvenuto alle 11.30 circa nella zona dello stabilimento balneare “Le Ondine”, colpito dal mezzo. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: forse il mezzo è uscito di strada per la velocità e per una curva a gomito. L’autista ha quindi perso il controllo ed è stata sfondata una ringhiera di ferro: il minibus si e schiantato in un canale a ridosso della tettoia del lido. Sul posto sono presenti i carabinieri e i soccorsi che stanno recuperando i passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato ferite: due sono gravi. In totale i feriti sono 19. Non risultano deceduti.

