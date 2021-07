Voghera, sparatoria dopo una lite: marocchino ucciso in piazza. Arrestato l'assessore alla sicurezza

21 luglio 2021 a

La lite in piazza sfocia nel sangue e finisce in tragedia. Massimo Adriatici, avvocato e assessore alla Sicurezza del comune di Voghera, nel Pavese, è stato fermato per la morte di un 39enne, di origine marocchina, colpito ieri da alcuni spari nei pressi della piazza. L'assessore è ora agli arresti domiciliari. Sul fatto indagano i carabinieri: da una prima ricostruzione, l'assessore avrebbe affrontato la vittima, pluri pregiudicato già noto alle forze dell'ordine per diversi reati e soggetto spesso violento, che avrebbe infastidito alcuni avventori di un bar nel centro città.

Dalla prima ricostruzione, Adriatici avrebbe assistito alla scena e avrebbe prima chiamato la polizia per poi affrontare l'uomo, venendo spintonato. L'assessore, eletto in quota Lega, ha dichiarato di essere caduto a seguito della spinta e che a quel punto gli sarebbe partito il colpo. Adriatici ha regolare porto d'armi: anche la pistola è regolarmente dichiarata. Prevista stamattina l'autopsia sul corpo della vittima.

