Leoluca Bagarella picchia la guardia in carcere: il video del boss mafioso in carcere

Ha tirato un pugno all'agente della polizia penitenziaria che lo stava scortando nel corridoio del carcere di Bancali. Il detenuto ripreso dalle telecamere è il corleonese Leoluca Bagarella, omicidi su omicidi e fra gli stragisti degli attentati di Falcone e Borsellino e poi quelli di Roma, Milano e Firenze, accanto ai capimafia Giuseppe Graviano e Filippo Graviano.

Il video dell'aggressione risale a qualche mese fa ed è un'esclusiva dell'Espresso che mostra al mondo la clip allegata all'informativa di reato inviata alla procura della Repubblica di Sassari, territorio in cui ricade il carcere di Bancali dove è detenuto Bagarella. Nelle immagini esclusive è chiara la violenza di cui è capace un detenuto: il boss di Cosa Nostra, 79 anni e in carcere da giugno del 1995, dopo una lunga latitanza, è brutale, prende a pugni un agente e poi si scaglia sugli altri due che intervengono per bloccarlo evitando di fargli male.

