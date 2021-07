Con il Covid come in guerra: Osho scherza sull'artiglieria pesante per il vaccino del Generale Figliuolo

16 luglio 2021 a

La variante delta del Covid sta dilagando in tutta Europa, Italia compresa e bisogna correre ai ripari. L'emergenza dovuta alla diffusione del virus sembrava rientrata nelle scorse settimane, ma ora i contagi stanno aumentando vertiginosamente, causando enorme fastidio in particolare al Generale Francesco Paolo Figliuolo. Il commissario per l'emergenza Covid sta invitando tutti a vaccinarsi e ora è pronto a mettere in campo l'assetto di guerra per vincere la battaglia con il virus. Federico Palmaroli, in arte Osho, cerca di smorzare la tensione sul Covid, ironizzando sugli ordini militari dati dal Generale per aumentare la capacità di vaccini inoculati agli italiani.

