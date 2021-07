Il falso Colin Firth truffa tre sorelle nel vicentino. Ecco quanto si fa accreditare sul conto

Giorgia Peretti 16 luglio 2021 a

a

a

Pensavano fosse amore e invece era una truffa. Nel web sono note le “truffe sentimentali” dove di sentimento però c’è ben poco ma per le vittime, facili prede conquistate da abili predatori, diviene difficile riconoscere “l’inganno dorato”. Questo è ciò che è accaduto a tre sorelle del Basso Vicentino, raggirate da un uomo che si è finto per Colin Firth, il famoso attore britannico. Il malfattore, di Vicenza anche lui, ha adescato le ragazze attraverso i social, spiegando nei messaggi di Instagram di essere il protagonista di molti film famosi, tra cui Bridget Jones. A salvare i quattrini delle ragazze è stata la banca che notando dei movimenti illeciti del conto corrente del beneficiario ha bloccato il pagamento.

La misteriosa morte di Davide Bistrot: mal di testa, flebo e poi il dramma. Medico nei guai

A maggio è iniziato il corteggiamento, l’uomo deve aver approfittato della sua somiglianza con l’attore, così, ha contattato una delle donne avanzandogli dei complimenti per le foto pubblicate sui suoi social. Sembrerebbe che il truffatore abbia finto anche l’accento inglese durante le ripetute video chiamate con le ragazze. Dalle avances, è arrivata la proposta di creare un sito internazionale “specializzato”, per cui necessitava di fondi aggiuntivi. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, le tre donne avrebbero versato tre bonifici per un totale di oltre 3.300 euro. Ma non è tutto, perché l’uomo poco dopo con la scusa di averle omaggiate con tre auto lussuose, ha richiesto il pagamento di 21 mila euro per lo “sblocco” dei veicoli fermati dalla dogana americana. Per fortuna le ricerche della banca si sono rivelate efficaci, l’ingente somma di denaro è stata bloccata una volta riconosciuto che il conto corrente dell’uomo era inserito nella lista nera. A questo punto le donne si sono arrese all’evidenza e hanno denunciato il finto Colin Firth.

"Salvini e Meloni bastardi". Saviano a rischio processo per la diffamazione in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.