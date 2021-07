La misteriosa morte di Davide Bistrot mette un medico nei guai. Una flebo e le dimissioni, poi il dramma

Giada Oricchio 16 luglio 2021 a

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sulla misteriosa morte di Davide Bistrot, il 18enne pallavolista, figlio di Paolo ex palleggiatore e nazionale di volley, rimandato a casa dall’ospedale nonostante accusasse vomito e una violenta emicrania. Ci sarebbe il primo medico indagato. Le cause del decesso di Davide Bistrot sono ancora tutte da chiarire. Il ragazzo della piccola comunità di Sedico accusava mal di testa persistente da qualche giorno e martedì, dopo ripetuti attacchi di vomito, si è recato in ospedale a Belluno, ma qui gli avrebbero somministrato una flebo e rimandato a casa. Una versione confermata da amici e parenti della vittima. La sera successiva, il dramma. Davide è morto nel sonno e a ritrovarlo senza vita mercoledì mattina è stata la mamma Barbara. Il padre non si dà pace e vuole che sia fatta chiarezza: “Mio figlio è sempre stato sano”.

La Regione Veneto ha mandato gli ispettori per verificare le modalità di assistenza ricevute dal ragazzo al pronto soccorso, ma si è mossa anche la Procura di Belluno che ha aperto un fascicolo, acquisito la cartella clinica e disposto l’autopsia con il perito Cirnelli che assumerà l'incarico all'inizio della prossima settimana. Secondo quanto riporta il Corriere delle Alpi “sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati un medico, ma il numero potrebbe allargarsi”. Davide Bistrot era iscritto all'istituto Segato e aveva giocato con la Spes Volley.

La famiglia è nota per il legame con la pallavolo: oltre al padre e allo stesso Davide, anche il fratello Alessandro pratica lo stesso sport a livello agonistico e in questi giorni era impegnato con la nazionale U17 agli Europei di categoria in Albania, ma ha fatto ritorno in Italia. La Federazione italiana volley ha espresso cordoglio in una nota: “Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, l'intero Consiglio Federale e tutta la pallavolo italiana si stringono attorno alla famiglia Bristot e ad Alessandro per la prematura scomparsa di suo fratello Davide”. Gli Under17 hanno giocato con il lutto al braccio.

