Obbligo vaccinale, il sondaggio di Alessandra Ghisleri a In Onda: "Italiani favorevoli, quanti sono i no vax"

Vaccino obbligatorio contro il Covid-19? Gli italiani sono favorevoli. La direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, snocciola i dati e si scopre che, se fosse per i cittadini, la “linea Macron” passerebbe anche in Italia. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e Matteo Salvini, numero uno della Lega, sono fermamente contrari all’ipotesi di obbligare alla vaccinazione, ma la Ghisleri, in collegamento con David Parenzo e Concita De Gregorio, conduttori di In Onda, rivela che in base ai sondaggi la misura piace: “Da fine marzo abbiamo monitorato continuamente se gli italiani vogliano il vaccino obbligatorio e il dato al 31 marzo era al 76,9%.

Tra le categorie prioritarie c’erano gli operatori sanitari e quelli della scuola oltre i commerciali. La verità è che oggi meno del 10%, quasi l’8%, desidera non vaccinarsi, il numero dei no vax è molto basso. Si arriva al 16% con gli indecisi che hanno paura a causa dell’informazione che viene data nel merito. La maggior parte degli italiani ha capito perfettamente. Oggi quel 76,9% del 31 marzo supera l’80% di quelli che desiderano il vaccino obbligatorio.

La politica europea in tema di green pass viene bocciata, mentre la politica italiana viene promossa soprattutto con Draghi e Figliuolo. Il vaccino viene visto come un atto di responsabilità verso la propria comunità, un atto per tutti”.

