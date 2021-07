Ddl Zan, Vittorio Sgarbi annienta lo statista Fedez: il video con la scarica di insulti

11 luglio 2021 a

"Fedez? Uno statista... un grande personaggio? No, è uno stro****** mal ca***** che ha fatto un po' di canzoncine". Picchia durissimo Vittorio Sgarbi che, in un video pubblicato sul suo canale YouTube e rimbalzato sui social, fa nero il rapper che tanto difende il ddl Zan, la legge sulla omotransfobia. Il cantante sembra essere diventato il nuovo punto di riferimento politica di Pd e sinistra ma il deputato e sindaco di Sutri lo asfalta con un monologo da incorniciare. In viaggio in auto ricostruisce per filo e per segno il quadro della situazione.

"Una volta si chiamava dialogo - racconta Sgarbi - E iniziarono a dialogare due omosessuali, l'amico Zan e l'amico Ivan Scalfarotto. Quest'ultimo poi è andato in Italia Viva, dunque si è contaminato con quell'eterosessuale di Matteo Renzi. Perché oggi non si possa far ancora dialogare i due appare incomprensibile. Salvo che a Fedez... uno statista, un grande personaggio, uno che ha espresso grandi teorie sulle teorie dell'uomo. Invece è uno str******* mal ca**** che ha scritto canzoncine dimenticabili, si è sposato con una donna molto fortunata e decide di fare politica in Italia. Quindi Scalfarotto è uno str***"".

