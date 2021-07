Pfizer e Moderna, nuovi effetti collaterali: dolori al petto e palpitazioni. Cambia il bugiardino

10 luglio 2021 a

Nuovi effetti collaterali dopo il vaccino Pfizer e Moderna. La nuova scoperta è stata effettuata dopo che un centinaio di soggetti appena vaccinati presentavano sintomi riconducibili a miocardite e hanno concluso che a causarla potrebbe essere stato proprio il vaccino anti-Covid. Sebbene i sintomi siano rari, i più colpiti, secondo lo studio effettuato, sarebbero giovani uomini, specialmente dopo aver effettuato la seconda dose secondo quanto si legge sul quotidiano inglese The Mirror che scrive che la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ha annunciato che chiunque manifesti "respiro corto, dolori al petto o la sensazione di avere i battiti accelerati e palpitazioni", deve immediatamente riferire i sintomi al personale medico. Intanto l'Agenzia europea del farmaco ha deciso di modificare il bugiardino con le indicazioni sulla base dei possibili "ma rari" effetti collaterali di AstraZeneca, J&J, Moderna e Pfizer.

“Sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite in seguito alla vaccinazione con i vaccini Covid 19 a mRna – ha spiegato l’Oms -. Gli episodi si sono verificati più spesso negli uomini più giovani e dopo la seconda dose di vaccino, in genere entro pochi giorni. Le evidenze attuali suggeriscono una probabile associazione causale tra miocardite e vaccini mRna”. Anche negli Stati Uniti sono stati osservati casi di infiammazione cardiaca in 28 militari, ai quali era stato somministrato Pfizer o Moderna.

