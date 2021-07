Papa Francesco sta bene, cos'ha fatto il giorno dopo l'intervento

Carmen Guadalaxara 06 luglio 2021 a

Sua Santita' Papa Francesco ha riposato bene. Ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post-operatorio è regolare". Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Il Papa ricoverato e operato al colon. All'Angelus l'annuncio del viaggio in Slovacchia

"Gli esami di controllo di routine sono buoni", aggiunge il portavoce sulle condizioni del Papa, ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Intanto Park Jie-won, capo dei servizi di intelligence della Corea del Sud, ha dichiarato di star lavorando per una possibile visita di Papa Francesco in Corea del Nord. Lo riporta l'agenzia stampa Fides citando sue fonti locali. Partecipando a una messa a Mokpo, nella provincia meridionale di Jeolla, Park Jie-won, direttore del National Intelligence Service ha riferito che avrebbe incontrato l'arcivescovo Kim Hee-jung e il Nunzio Apostolico in Corea del Sud, l'arcivescovo Alfred Xuereb, per parlare della visita di Papa Francesco a Pyongyang.

