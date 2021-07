Filmano la pioggia poi la catastrofe: la frana travolge tutto. Giappone, i video del disastro

Scene da catastrofe, riprese dal balcone di casa. Sono quelle che arrivano da Atami, nel Giappone centrale, dove una enorme frana ha travolto decine di edifici provocando almeno due morti mentre le persone disperse sarebbero almeno venti.

Nei video postati sui social si vedono interi palazzi travolti dall'onda di fango che è caduta dalla montagna dopo giorni di piogge intense, Atami, a sud-ovest di Tokyo, è diventata un grande fiume di fango.

"Ho sentito un orribile suono e ho visto la colata di fango scendere mentre i soccorritori cercavano di evacuare le persone", ha raccontato alla tv pubblica del Giappone, la Nhk, un testimone, responsabile di un tempio nella zona. "Sono corso verso una zona più alta e quando mi sono voltato, case e auto che erano di fronte a me erano scomparse", ha aggiunto.

Video su questo argomento In Giappone 20 persone disperse dopo una frana ad Atami TMNews

Il primo ministro, Yoshihide Suga, ha riferito che esercito e protezione civile hanno lanciato missioni di soccorso ed evacuazione, ma ha avvertito che sono previsti nuovi nubifragi. "Rimaniamo al livello più alto di allerta", ha detto il premier in un incontro d’emergenza sul disastro.

#Japan : Major #landslides are reported in #Atami, 65 miles west of Tokyo. About 20 people are missing after a landslide swept away homes in #AtamiCity.#landslide pic.twitter.com/DRrATs00tA