Malika Chalhy cacciata di casa perché lesbica, cosa compra coi soldi raccolti per lei

L'abbiamo vista a Le Iene dove ha raccontato di essere stata cacciata di casa perché lesbica. Malika Chalhy ha lanciato un appello ed è partita una raccolta fondi di solidarietà per "aiutarla a ricostruirsi una vita".

Selvaggia Lucarelli, però, è scesa in campo per fare chiarezza sull'intera vicenda e ha scoperto varie bugie e scheletri nell'armadio. Intanto la raccolta fondi ha già raggiunto quota 140mila euro ma perché non sono stati indicati i beneficiari della beneficienza? La ragazza aveva spiegato che "insieme alla Boldrini avevamo deciso di fondare un'associazione per le vittime delle discriminazioni". Ma Malika è stata subito smentita dalla stessa Boldrini: "Tengo a precisare - ha detto la Boldrini - che mai è stata discussa con me l'ipotesi di costituire un'associazione per le vittime di discriminazione. Si tratta perciò di una vera e propria fake news".

Il silenzio sulle origini islamiche della famiglia di Malika, ripudiata perché lesbica

Ma le bugie di Malika Chalhy non sarebbero finite qui. Dopo aver visto storie su Instagram in cui la ragazza è immortalata su un'auto di lusso, la Lucarelli ha voluto sapere come sono stati spesi i soldi raccolti. "Io ho 22 anni e volevo togliermi qualche sfizio - è stata la replica della ragazza - Mi sono comprata una bella macchina. Se ho mentito sulla macchina è perché mi hanno chiusa in uno sgabuzzino".

A questo punto il limite è stato davvero superato. E su Internet è scattata la rivolta. I social sono stati riempiti di insulti e attacchi nei confronti di Malika. I buonisti non le hanno perdonato le bugie e si stanno vendicando...

Perfino Shade si è scagliato contro. «Su questo social di mer* però se non ti esponi subito sei un razzista, un omofobo, un sessista, ecc. Il vostro perbenismo malato ha regalato una Mercedes a una ragazza che aveva promesso di aiutare persone in difficoltà come lei. Ed è per loro che mi dispiace, non per voi. #Malika».

