"Non metto la mascherina" poi spacca il naso a un passante, lo Sciamano di Montecitorio scatenato all'outlet. Il video

Tensione e testate all'outlet a pochi giorni dalla caduta del divieto di indossare la mascherina all'aperto. Protagonista di un video che sta girando sui social è lo "Sciamano italiano", l'imprenditore Hermes Ferrari vestito con il cappello di pelliccia con le corna nelle proteste contro le chiusure a Montecitorio come l'anti-Trump Jake Angeli.

Vi ricordate lo sciamano di Montecitorio? Hermes Ferrari. Il ristoratore modenese che protestava a Montecitorio contro le chiusure, agghindato con le corna come il Jake Angeli nostrano?

Nel filmato si vede Ferrari urlare contro due vigilantes del servizio d'ordine del Fidenza Village che avevano intimato a lui e alla moglie di indossare la mascherina. Lo Sciamano non ne vuole sapere e sfida le guardie: "Aspetto che mi metti le mani addosso", dice ai vigilintes che replicano: "Non minacciare". "Ma non sto minacciando nessuno", controbatte il ristoratore mentre cresce la tensione e la curiosità dei clienti del centro commerciale. La situazione degenera quando un passante insulta Ferrari dandogli del "testa di c...". Un paio di battute ("Cosa sono io'?" "Una testa di c...") e il ristoratore rifila una poderosa testata sul naso dell'altro che viene soccorso dalla donna che era in sua compagnia.

Video su questo argomento Ecco i due sciamani a confronto, l'americano Jake Angeli e il modenese Hermes Ferrari

"Ricordate lo sciamano di Montecitorio? Hermes Ferrari. Il ristoratore modenese che protestava a Montecitorio contro le chiusure, agghindato con le corna come il Jake Angeli nostrano? Eccolo qui, il simbolo dei disperati, invitato in vari salotti tv a dire la sua", commenta Selvaggia Lucarelli rilanciando il video.

Video su questo argomento Lo “sciamano di Montecitorio” Hermes Ferrari: “Ho dovuto camuffarmi per farmi ascoltare”

Secondo quanto si apprende è stato chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Ferrari, fa sapere il Fidenza Village come riporta la stampa locale, "è stato fatto uscire per non creare ulteriori problemi ad altri clienti".

