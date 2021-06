Denise Pipitone, Piera Maggio è stufa e diffida Quarto Grado. Poi a Mattino5 scoppia in lacrime: “Non sono Wonder Woman”

Giorgia Peretti 22 giugno 2021 a

a

a

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone tuona contro la trasmissione di Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado. Arriva la diffida per il programma dedicato alla cronaca nera di Rete4, che non si potrà più occupare del caso della bambina scomparsa a Mazara Del Vallo il 1° settembre del 2004, riservandosi di procedere anche con una querela. A sortire la reazione della Maggio sarebbero state le dichiarazioni del giornalista Carmelo Abbate, ospite fisso nelle puntate di Nuzzi. Abbate, secondo la mamma di Denise, avrebbe incolpato e giudicato la sua persona con toni poco opportuni, senza mai essere interrotto dal conduttore. Di seguito il post pubblicato sui social di Piera Maggio: “Si diffida il programma Quarto Grado a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato”.

"Ti ammazzo". Vergognosa aggressione e minacce di morte a chi si occupa di Denise Pipitone

La mamma di Denise ha tenuto a ribadire la gratitudine nei confronti del lavoro dei giornalisti che si stanno occupando del caso, nella fattispecie sempre sui social, menziona il lavoro di Milo Infante “Ore 14” e Federica Sciarelli con “Chi l’ha visto?”. Ad aggiungersi a questa lista anche la trasmissione di Federica Panicucci, Mattino5, nella quale è ospite nella putata di martedì 22 giugno. Un’intervista toccante che, come ha sottolineato la conduttrice, nasce come una “conversazione tra mamme”. Dalle confessioni sul fratello di Denise, Kevin, che come sottolinea Piera Maggio “a lui hanno strappato la sorellina, la sua compagna di giochi. Anche lui ha sofferto tanto questa situazione”. Al ruolo del papà biologico, Piero Pulizzi, che è stato sempre stato un passo indietro ma sempre presente per supportare la famiglia Maggio: “È un papà che soffre molto è doppiamente ferito, non è facile. Lui cerca sempre di rimanere dietro le quinte ma è sempre presente. È la mia spalla in tutto quello che faccio”.

"La bambina dov'è? Cosa le hai fatto?". Nuove intercettazioni choc su Denise: Jessica e la richiesta di aiuto

Infine, spazio alla commozione, nel corso dell’intervista, la mamma di Denise scoppia a piangere facendo commuovere anche Federica Panicucci: “Io sono una mamma a cui è stata tolta la figlia. Non sono una Wonder Woman, dopo tanto tempo ho bisogno di un po’ di rispetto” (chiaro riferimento alle affermazioni divulgate a Quarto Grado nda). Poco dopo Piera Maggio si lascia andare alla commozione, ringraziando il lavoro di Mattino5 e salutando per la chiusura di stagione. Minuti molto toccanti che hanno colpito nel profondo anche Federica Panicucci che con grande emozione chiede un fazzoletto per asciugare le lacrime.

La forza di una mamma che ha commosso tutti "Ho passato molti momenti difficili"#Mattino5#DenisePipitone pic.twitter.com/aPB0zPlZhp — Mattino5 (@mattino5) June 22, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.