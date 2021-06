Mattino5, nuove intercettazioni choc sul caso Denise Pipitone: "La bambina dov'è? Cosa le hai fatto?"

21 giugno 2021 a

a

a

A Mattino5, programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, si torna a parlare di Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo. Non è mai stata ritrovata e oggi, a distanza di tanto tempo, sono state riaperte le indagini anche grazie al clamore mediatico. “La bambina dov’è? Cosa le hai fatto?”: Gaspare Ghaleb, che è stato fidanzato con Jessica Pulizzi, si pone questa domanda. E si tratta di una nuova intercettazione. “Sono dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria”, racconta l'ex maresciallo Francesco Lombardo ospite di Mattino5.

"Denise regalata agli zingari”. Rivelazione choc dell'investigatore privato: bambina come una banca

“Quando si dice che le indagini sono state condotte in modo raffazzonato ci si sbaglia - spiega Lombardo -. Qualcosa è rimasto insoluto, ma grazie a questo lavoro approfondito siamo riusciti a estrapolare queste informazioni da quelli che erano semplici sussurri. Abbiamo cercato di rimediare agli errori iniziali. La nostra idea è che Jessica possa aver chiamato Gaspare per ricevere aiuto in quell'intercettazione poco dopo le 12. Lui ha detto che stava guardando Dragonball e i Simpson, ma in quel periodo non erano nella programmazione televisiva. E soprattutto l'annuncio pubblico è successivo all'ora che dice lui. È molto evidente cosa è successo, basterebbe ascoltare le due ore e mezza di intercettazioni dentro al commissariato. Uno non avrebbe più dubbi”. Si tratta, per adesso, di un altro tassello che si inserisce in questa vicenda molto strana e dai contorni ancora oscuri. Le indagini riaperte, sicuramente, accendono un nuovo faro sul caso: si parla, poi, di due nuovi indagati da parte della Procura, ma non ci sarebbe conferme dai diretti interessati.

"Abbiamo tirato fuori un mondo sommerso di sussurri" In diretta a #Mattino5 l'ex Maresciallo Lombardo sulle intercettazioni nel giallo di #DenisePipitone pic.twitter.com/LRJc52Qm8t — Mattino5 (@mattino5) June 21, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.