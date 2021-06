Choc nella comune hippie, bambino di due anni scompare nel nulla. "Al risveglio non era nel suo lettino"

22 giugno 2021 a

Un mistero inquietante, che ha fatto scattare la macchina delle ricerche nell'alto Mugello, in provincia di Firenze, dove un bambino italiano di 21 mesi risulta scomparso. Siamo nel territorio comunale di Palazzuolo sul Senio, più precisamente nella comunità dell’Ecovillaggio di Campanara, una sorta di comune agricola in stile hippìe, spiega la Nazione.

Il bimbo di neanche due anni sarebbe sparito nella notte dal suo lettino. A denunciare la scomparsa i genitori che questa mattina si sono recati dai carabinieri di Palazzuolo. Secondo il racconto della coppia il bambino potrebbe essersi allontanato da solo.

Subito dopo la denuncia sono scattate le ricerche coordinato dalla Prefettura di Firenze con al lavoro i carabinieri, vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino, i volontari e le unità cinofile nella zona di Campanara, località dell’appennino tosco-emiliano ad ottocento metri di quota, nei boschi al confine con l’Emilia Romagna. Ci si avvale anche di un elicottero dei vigili del fuoco e droni. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno effettuando ricerche del bambino anche in un laghetto nel territorio di Palazzuolo sul Senio.

Ma che cos'è l’Ecovillaggio di Campanara? "Il progetto prende avvio nel 1985, dall’acquisto della canonica e chiesa di Campanara. Vi risiedono 7 adulti e 7 bambini, membri della stessa famiglia. L’obbiettivo del gruppo è l’autosussistenza, la riscoperta e valorizzazione di arti e mestieri antichi e il rispetto dell’ecosistema - si legge nel sito della comunità che offre ai turisti "orti sinergici con forme cosmiche, impianti di frutti di bosco e rose antiche, percorsi naturalistici sul tema della biodiversità e della sostenibilità", "workshop di arti e mestieri, concerti musicali, eventi culturali, teatrali e didattico-formativi volti anche a scolaresche", "ospitalità in tende indiane attrezzate (teepe)" e altro ancora. "La nostra comunità ha una lunga storia che ha conosciuto tante situazioni diverse . In questo momento stiamo ristrutturando un grande casolare vicino alla nostra attuale casa che ci permetterà di finalizzare il nostro ampio progetto scritto con il corso Gaia educational design for sustainability nel 2011 che prevede di creare una scuola aperta a tutte le fasce di età nella quale promuovere un ampio spettro di attività", si legge sul sito.

Gli eco-villaggi "sono luoghi dove il tempo si è fermato, dove si vive a stretto contatto con la natura, senza televisione, usando energia rinnovabile e mangiando prevalentemente vegetariano o vegano. Sono le comunità stile hippy, oggi ecovillaggi, dislocati in tutta Italia. In Toscana le comunità più note sono oltre una decina" si legge su La Nazione. Il paesino è raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

"I genitori sono sconvolti, e tutta la nostra comunità è in giro per i boschi a cercare il bambino", dichiara al sito dell'Ansa una delle abitanti della comunità. Ha spiegato che la famiglia del piccolo non fa parte della comunità e vive in un casolare distante circa due chilometri dalle altre case.

