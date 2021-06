Sorpresa, Antonella Viola è una virologa rossa. Lei anti-Berlusconi, marito e figlio anche di più

22 giugno 2021 a

a

a

Adesso si capisce perché Antonella Viola piace tanto a Lilli Gruber, che all'improvviso l'ha voluta quasi ospite fissa in studio soppiantando il povero Massimo Galli che per quasi un anno aveva occupato Otto e Mezzo, su La7. La nuova star di Lilli, la virologa Antonella fa Viola di cognome, ma è decisamente rossa in quanto ad opinione politica.

"Chiacchiere da bar". Scontro tra la Viola sbugiardata e Feltri: "Non mi dica come fare l'immunologa"

Lei stessa che ha sempre fatto la ricercatrice era scesa in campo in prima persona contro Silvio Berlusconi quando era a palazzo Chigi nel pieno dei suoi poteri. E postò una sua foto (era ovviamente più giovane e al contrario di oggi bruna con i capelli medio-lunghi) con volto accigliato e la scritta “Donna offesa dal premier” prendendo a spunto una battuta fatta da Berlusconi a Rosy Bindi in un dibattito tv: “Lei è più bella che intelligente”.

Il marito della Viola – Marco Cattalini - è un acceso militante Pd, e si fa fotografare con le bandiere di partito sotto il ritratto di Enrico Berlinguer. Uno dei figlioli, Dario, è ancora più a sinistra, sempre critico sulle forze di polizia e animatore dei collettivi studenteschi a Padova...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.