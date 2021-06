Roberta Andreatta ha portato a casa il colpaccio. Venduta per più di un milione Villa Almirante

14 giugno 2021 a

a

a

Il colpaccio è riuscito qualche mese fa (a marzo) a Roberta Andreatta, la venditrice ultima arrivata nell'agenzia immobiliare trentina “Francesco Coretti”. E' stata decisiva lei dopo parecchio tempo per concludere la vendita a un “prezzo impegnativo”, superiore al milione di euro, della villa di Levico Terme dove amava ritirarsi a Pasqua, Natale e in estate il fondatore del Movimento sociale italiano, Giorgio Almirante. La villa - più di 500 mq - con annesso villino di caccia e un grande parco, era stata messa in vendita nel 2019 dalla figlia di Almirante, Giulia De Medici, che con un groppo al cuore aveva deciso di liberarsene: “Mamma Assunta ormai ha la sua età e il viaggio per andare lì è troppo lungo. I nipoti sono grandi e le vacanze in famiglia lì non le facevamo più da tempo. Lasciarla così abbandonata era peggio della vendita: sarebbe deperita inutilmente”. Adesso il nuovo proprietario - la cui identità è top secret (chiedere a Roberta, che sa) - ne avrà cura e la terrà con tutte le attenzioni che un immobile dell'Ottocento con tanta storia novecentesca merita.

Guerra aperta tra Draghi e Conte: retromarcia sulla Cina e il problema Grillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.