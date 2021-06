"Non si offenderà se..." Joe Biden sfiora la gaffe, cosa dice alla Regina Elisabetta al castello di Windsor

13 giugno 2021 a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato la regina Elisabetta II alla Casa Bianca. Biden e la moglie Jill nel pomeriggio hanno preso il tè con la sovrana al Castello di Windsor. Il presidente afferma di aver avvertito nel corso del colloquio un calore materno da parte della regina Elisabetta, che con lui ha conosciuto 13 presidenti degli Stati Uniti. "Non credo che si offenderà se dico che mi ha ricordato mia madre", è stata l’osservazione di Biden.

Al termine della visita ufficiale, il presidente Usa ha detto ai media che la regina Elisabetta gli ha chiesto del presidente russo Vladimir Putin, con cui Biden ha un vertice mercoledì, e del presidente cinese Xi Jinping. La regina ha anche domandato come sia vivere alla Casa Bianca. Biden ha replicato scherzosamente, dicendo che per dimensioni "la Casa Bianca potrebbe entrare nel cortile" del castello di Windsor. E quando i giornalisti gli hanno chiesto se avesse invitato la sovrana alla Casa Bianca, Biden ha risposto: "Sì".

Il presidente Usa Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno incontrato la regina Elisabetta II al castello di Windsor e hanno preso con lei un the. La visita è giunta dopo la conclusione del summit del G7 in Cornovaglia, a cui Biden ha partecipato. La coppia presidenziale Usa aveva incontrato la regina anche venerdì, quando la sovrana aveva partecipato a un ricevimento per i leader del G7 all’Eden Project.

"Onorato di aver incontrato Sua Maestà la Regina al Castello di Windsor questo pomeriggio", scrive su Twitter il presidente Usa Joe Biden pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla regina Elisabetta e alla moglie.

