Arrivano le Crocs col tacco firmate Balenciaga. Ma il prezzo è da capogiro

Giorgia Peretti 11 giugno 2021 a

a

a

Crocs con il tacco firmate Balenciaga: si preannuncia il nuovo “must have” dell’estate. La collaborazione tra i due brand continua, e nei prossimi giorni verranno lanciate le nuove scarpe divenute già virali sul web. L’abbinamento audace tra l’iconico zoccolo e il tacco a stiletto, si deve al sodalizio tra il marchio statunitense e la casa di moda fondata dallo stilista Cristobal Balenciaga. Sui social le hanno soprannominate “squali”, l’estetica è discutibile così come la loro comodità, inoltre, si vocifera che il costo sia da capogiro. Circa 1000 euro per un paio di zoccoli in gomma, specialità di Crocs, “impreziosito” da un tacco a spillo anch’esso, rigorosamente, in pura gomma. Al momento sembrano essere tre i colori disponibili: verde accesso, grigio e nero.

La co-lab è stata lanciata dallo stilista Demma Gvasalia durante la sfilata Primavera-Estate 2022 di Balenciaga, brand di proprietà di Kering di cui fanno parte marchi del grande lusso come Gucci e Yves Saint Laurent. Ancora non si hanno specifiche sul prezzo e sulla data di uscita ma si preannuncia già la possibilità di sold-out. Già nel 2018, il modello precedente di Crocs-Balenciaga andò in esaurimento in tempi record nonostante il costo di circa 700 euro. Questa volta secondo alcune indiscrezioni, il prezzo potrebbe superare abbondantemente gli 800 euro.

“Ricordano una vasca per squali venuta male!” questo uno dei primi commenti a caldo degli utenti. Le nuove calzature in gomma colorata scatenano l’ironia e l’indignazione dei social: “Dio ci ha abbandonati”, “Ma siamo matti?”, “Più di 800 euro per un paio di zoccoli di gomma? Follia”. Tra i tanti messaggi si contano anche quelli che attribuiscono questa “follia” ai postumi della pandemia: “Stiamo tutti in crisi nella transizione da vestiti comodi a quelli normali, ma questo è assurdo!”. Chissà se anche questa volta le lussuose Crocs faranno incetta di fan, stando ai primi umori non si direbbe. Quel che è certo è che gli zoccoli di gomma hanno vissuto il loro anno di splendore in questa primavera, complice proprio la pandemia e le star internazionali come Chiara Ferragni e Justin Bieber che le hanno indossate mostrandole notte e giorno ai loro followers.

Torna il calendario Pirelli, Bryan Adams scatterà edizione 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.