Europei, il calcio d'inizio lo danno Francesco Totti, Alessandro Nesta e... Andrea Bocelli con "Nessun Dorma"

Il Maestro Andrea Bocelli sarà il protagonista musicale della Cerimonia d’apertura di Uefa Euro 2020 allo Stadio Olimpico di Roma domani, venerdì 11 giugno. Dopo aver aperto le Olimpiadi nel 2006 e l’Expo sia di Shanghai, nel 2010, che di Milano, nel 2015, il tenore sarà ancora una volta il simbolo dell’Italia nel mondo in una cerimonia solenne e spettacolare.

Accompagnato simbolicamente dalle 24 squadre nazionali, Bocelli aprirà lo straordinario Europeo sulle note del «Nessun Dorma», circondato da una scenografia eccezionale, curata in ogni minimo dettaglio, che prevede le Frecce Tricolori ed un’esplosione di effetti pirotecnici colorati ad occupare l’intero tetto dello stadio.

Sugli spalti dell'Olimpico per seguire la cerimonia e la partita Italia-Turchia ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia di apertura vedrà anche la partecipazione di ex leggende del calcio romano e italiano come Francesco Totti e Alessandro

Nesta, che «daranno il via» alla fase finale del torneo Uefa Euro 2020 nello stadio che per entrambi è stato "casa" nel corso delle loro leggendarie carriere.

Totti e Nesta insieme con i circa 16 mila spettatori presenti incontreranno il passaggio delle Frecce Tricolori, la squadra acrobatica italiana. Martin Garrix, Bono e The Edge sulle note del brano che farà da inno alla competizione, "We are the people", saranno i protagonisti di uno show virtuale.

