Caso Ciro Grillo, due ragazzi indagati rinunciano all'interrogatorio

Due dei ragazzi indagati nel caso della presunta violenza sessuale a casa di Ciro Grillo a Porto Cervo avrebbero rinunciato a un nuovo interrogatorio da loro stessi sollecitato tramite i propri legali.

Lo riporta il Secolo XIX, secondo il quale i ragazzi avevano chiesto di parlare davanti ai pm di Tempio Pausania, ma la procura avrebbe disposto l’audizione dai carabinieri di Genova. A quanto apprende l’AGI da uno dei legali, la Procura sarda ha fissato una udienza per uno degli interrogatori a cui lo stesso avvocato non avrebbe potuto però prendere parte, perché impegnato in altra delicata udienza. Formulato l’impedimento, l’avvocato non ha però ricevuto notizie su un possibile spostamento della data dell’interrogatorio.

Nel frattempo, ad oggi non vi sono ancora novità sul deposito delle richieste di rinvio a giudizio per i 4 indagati, Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, tutti genovesi di 22 anni.

