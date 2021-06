Annalisa Chirico rincara la dose, battuta al veleno sul vaccino di Andrea Scanzi: “Non tutti i giornalisti saltano la fila”

04 giugno 2021 a

La vicenda del vaccino di Andrea Scanzi non è finita nel dimenticatoio. Nella puntata del 4 giugno di Agorà, programma di Rai3 condotto da Luisella Costamagna, si discute riguardo alle differenze tra le regioni italiane in merito alla campagna vaccinale, tra chi parte dai maturandi, chi dai promessi sposi e chi dai dodicenni. “Il commissario Figliuolo - interviene Annalisa Chirico - ha dichiarato la fine delle classi di età e l’apertura a tutti. Ma il Lazio, che sta facendo molto bene sul vaccino, ha detto ‘noi continuiamo ancora per un po’ procedendo per classi di età’. Lo so perché tra un po’ dovrei rientrare fra i trentenni che possono prenotarsi, spero dalla prossima settimana”.

“Solo trentenne?!?” la battuta ironica della conduttrice alla giornalista, che rimanendo sul piano lancia una battuta al veleno contro Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano che ha ricevuto una dose di AstraZeneca in via preferenziale, addirittura prima dei suoi genitori, indicati come persone che avrebbe dovuto assistere. “Non tutti i giornalisti saltano la fila, c’è anche chi rispetta il proprio turno” la bordata della Chirico al collega, con la Costamagna che concorda e appoggia la frecciata: “È vero, anche io ho rispettato il mio turno”. La Chirico non risparmia neanche Michela Murgia: "Io non ho paura della divisa di Figliuolo e non salto la fila".

