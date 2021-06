Vaccino Regione Lazio, ecco il calendario delle prenotazioni. Tutte le date per gli under40 e i giovani

03 giugno 2021 a

La Regione Lazio va avanti per la sua strada sulla campagna vaccinale, senza seguire l'input di aprire a tutti a partire dal 3 giugno, messaggio arrivato dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Dalla classe di età 35-39 anni alla fascia 12-16 anni: la Regione Lazio ha pubblica il calendario con le prossime date di apertura delle prenotazioni per il vaccino anti Covid. Dalle ore 15 del 3 giugno sono riaperte le prenotazioni per i giorni sabato 5 e domenica 6 giugno dell’open week Astrazeneca over 18, con un probabile open weekend per il 12 e il 13 giugno. "Sono state aggiunte oltre 11 mila dosi di cui 8 mila già prenotati nella prima ora: si profila nuovo sold out", spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Servirà il ticket virtuale su app ufirst.

Inoltre, le prossime date di apertura delle prenotazioni per il vaccino anti Covid, dopo open week, sono:

- da domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986);

- da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991);

- da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996);

- domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004);

- dal 15 giugno la fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito.

Anche per le farmacie sono state riaperte le prenotazioni fino al 30 giugno del monodose Johnson&Johnson.

