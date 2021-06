Scatta il vaccino aperto a tutti, da domani prenotazioni senza priorità

02 giugno 2021 a

«Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti-Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti». Lo scrive su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza.

Intanto prosegue il primo giorno dell'Open Week AstraZeneca. «Primo giorno dell’open week over 18 Astrazeneca Festa della Repubblica. I posti a disposizione sono tutti esauriti e saranno implementati per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla app ufirst. I ticket verranno staccati a partire da domani giovedì 3 giugno». Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Per quanto riguarda i maturandi, l’assessore rileva «grande partecipazione dei ragazzi. Domani giornata finale».

