Daniela Zuccoli: Mike Bongiorno da lassù ha salvato mio figlio sulla funivia Stresa Mottarone

Daniela Zuccoli, ne è sicura: è stato un miracolo dal cielo fatto da suo marito Mike Bongiorno, con cui “parlo tutti i giorni” da quando è scomparso nel 2009. E il miracolo che lei racconta a Dario Cresto-Dina su Repubblica è avere salvato la vita del figlio primogenito. Domenica scorsa infatti “mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezz'ora prima che precipitasse la stessa cabina su cui era salito. Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike. Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito”. Daniela infatti racconta che “Mike è presente con la sua energia intorno a me. Lo avverto con una tensione sotto lo sterno, che si manifesta in due modi differenti. La prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni. La seconda rilassa e commuove, quando significa che Mike mi approva. E poi lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo...”.

