Gli uffici pubblici italiani sono i peggiori d'Europa

30 maggio 2021 a

a

a

Solo il 22 per cento degli italiani considera «abbastanza buona e molto buona» l'offerta dei servizi pubblici erogata dalla nostra Pubblica Amministrazione. La media europea è al 46 per cento; in Spagna è al 38, in Francia al 50 e in Germania al 55 per cento. «Siamo desolatamente ultimi. In Europa nessuna pubblica amministrazione ha un livello di gradimento così basso come il nostro», sottolinea l'Ufficio studi della Cgia in riferimento all'indagine campionaria che periodicamente viene realizzata dalla Commissione europea fra i 27 Paesi dell'Unione. Dall'ultima rilevazione, tenutasi nei mesi di febbraio-marzo 2021, emergono per l'Italia dei «risultati impietosi». Tra le primissime posizioni, invece, il terzo gradino del podio è occupato dalla Finlandia, con un apprezzamento dei servizi resi dalla Pa pari all'81 per cento. Al secondo posto si collocano i Paesi Bassi con l'86 per cento e, infine, sul tetto della classifica il Lussemburgo, con il 92 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.