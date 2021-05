Continua il giallo della sparizione di Saman Abbas. Il sospetto è tremendo e arrivano due nuovi indagati

29 maggio 2021 a

Continuano le ricerche del corpo di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane, residente a Novellara (Reggio Emilia), di cui non si hanno più notizie dall'11 aprile scorso, quando la giovane ha lasciato la comunità educativa nel Bolognese dove era stata accompagnata dagli assistenti sociali dopo essersi opposta a un matrimonio combinato con il cugino.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, nelle ultime ore gli sviluppi investigativi hanno permesso di individuare altri soggetti che potrebbero aver avuto un ruolo nella sua sparizione. Dalla visione delle immagini della videosorveglianza dell’azienda su cui stanno lavorando militari e Procura, infatti, sono stati riconosciuti due cugini della ragazza, che si aggiungono ai genitori e a uno zio. Dai video, nella sera precedente l'ultimo avvistamento della 18enne, si vedono i familiari uscire da un capannone con attrezzi da lavoro, probabilmente utilizzati per preparare una buca. In mattinata riprenderanno le operazioni di ricerca, che si concentreranno alle spalle del capannone nei pressi dell'abitazione della ragazza, attraverso l'ispezione di alcuni pozzi, dei canali e delle serre. Complessivamente, quindi, sono salite a 5 le persone iscritte nel registro degli indagati: gli inquirenti stanno facendo di tutto per ritrovare il corpo della povera ragazza pakistana.

