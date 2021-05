Milano, carabiniere spara dopo essere stato aggredito da un pitbull: ferita anche una ragazza

28 maggio 2021 a

Attimi di terrore la notte scorsa alle Colonne di San Lorenzo a Milano dove un ragazzo di 22 anni ha scagliato il suo pitbull contro un carabiniere, che è stato morso più volte prima al braccio destro e, poi, a entrambe le gambe. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal cane, il militare aggredito ha sparato due colpi contro l'animale che, ferito, si è allontanato. Il 22enne, marocchino e pregiudicato, è stato invece arrestato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere è ricoverato in osservazione al Policlinico di Milano. Il blitz dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di due tedeschi per uno scippo, anche loro aggrediti dai cani.

Nel corso della sparatoria è rimasta ferita anche una donna estone di 21 anni che è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale Policlinico con piccole lesioni agli arti inferiori dovute a frammenti, di cui non ne è stata ancora accertata l'origine.

